Spazionapoli.it - “Ha deciso di restare”: il calciatore gela il Napoli e il DS Manna!

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioUltimissime – Nelle ultime ore una notizia di mercato ha scosso il. Ilhadi non trasferirsi in Campania. La sessione invernale di calciomercato è iniziata da pochi giorni, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Tra le società più attive c’è ildi Aurelio De Laurentiis, il quale è voglioso di investire ancora dopo l’ottimo mercato estivo. Non a caso, da diverse settimane, il DSstarebbe seguendo diversi profili importanti per rinforzare la squadra. A tal proposito, proprio unnel mirino del dirigente avrebbedi non approdare in Campania.Pellegrini resterà alla Roma: ilha!Il futuro di Lorenzo Pellegrini è stato ormai delineato. Il centrocampista offensiva della Roma è da tempo nel mirino del, ancor più dopo l’ultimo periodo complicato nella Capitale.