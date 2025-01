Puntomagazine.it - “Gli Alberi della Solidarietà”: un’iniziativa di solidarietà al mercato agroalimentare C.A.A.N. di Napoli

Tante le associazioni di promozione sociale che hanno ritirato le scatole di frutta e verdura per supportare le famiglie in difficoltàAlC.A.A.N. diil presidente Carmine Giordano ha dato il via alla manifestazione con un indirizzo di saluto: L’iniziativa diche ha visto protagonisti la comunità e le istituzioni Grazie all’impegnoCooperativa CNL, presieduta da Stefano Luciano e a tutti coloro che hanno voluto esserci, sono stati realizzati degli ““, simboli tangibili, di speranza e aiuto verso i meno fortunati, realizzati con scatole di buona frutta e verdura.Tante le associazioni di promozione sociale che hanno ritirato le scatoleL’iniziativa, che ha riscosso grande partecipazione, ha visto la presenza del Sindaco di, Gaetano Manfredi, dell’Assessora alle Attività Produttive, Teresa Armato,Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, e del Consigliere Comunale, Aniello Esposito, che hanno voluto esprimere il loro sostegno e impegno per le cause sociali e diPresenti anche importanti rappresentanti del mondo dell’associazionismo, come la Presidente regionale del comitato Unicef Campania Emilia Narciso che ha sottolineato l’importanza di poter contare su imprenditori Illuminati con una spiccata vocazione, allae ancora Rosa Praticò presidente di Officina delle Idee che da sempre riesce a regalare un sorriso ai meno fortunati, grazie alla generositàcooperativa Cnl 1930Tanti gli amici presenti, fra questi Franco Capasso, Maurizio De Costanzo, Rosa Praticò di Officina delle Idee – ASI e Rosario Lopa PortavoceConsulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo.