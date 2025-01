Quifinanza.it - Dal Mef via a Btp a 10 e 20 anni, quale sarà il rendimento

Leggi su Quifinanza.it

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole e UniCredit l’emissione dual tranche di un nuovo benchmark Btp a 10e di un nuovo Bitp Green. Cosa sono e a cosa serviranno lo spiega la nota del Mef.Emissione Btp e Btp Green: la nota del MefIl ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a un gruppo selezionato di banche, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole e UniCredit, il mandato per l‘emissione dual tranche di due nuovi strumenti finanziari: un Btp a 10e un Btp Green.Il Btp a 10, con scadenza fissata per il 1° agosto 2035, rappresenta una tipica emissione di titoli di Stato, destinata a finanziare il bilancio pubblico. L’importo previsto per l’emissione è di un massimo di 5 miliardi di euro.