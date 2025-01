Oasport.it - Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Al Henakiyah: orari, programma, tv, streaming 7 gennaio

Archiviata la divertentissima marathon di 48 ore, lasi appresta a vivere il suo terzo stage., martedì 7, le categorie di auto, moto e camion percorreranno 466 km complessivi (366 km di speciale) in un percorso che comincerà ae terminerà Ad Al.LA DIRETTA LIVE DELLA TERZADELLADALLE 07.30Si tratta di un cammino molto rapido e scorrevole, collocato appositamente dopo la maratona proprio per allentare un po’ la pressione ai partecipanti in gara. C’è tanta attesa per i protagonisti più in lizza, tutti motivati ad aumentare i rispettivi distacchi nelle rispettive prove.Ma qual è la situazione attuale? Nelle moto conduce Sanders con il tempo di 16:10:31, seguito da Howes (+12:36) e Branch (+12:40). Tra le auto spicca invece la leadership di Lategan/Cummings, attualmente con 4:45 di vantaggio rispetto a Al Rajhi-Gottschalk.