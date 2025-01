Oasport.it - Dakar 2025, Loprais vince la terza frazione tra i camion e si avvicina a Macik in classifica generale

Giornata avnte nella categoria dedicata aidella: Alesha fatto suo infatti il terzo stage, di 636 km da Bisha ad Al Henakiyah, tallonando così nellaMartin, alle prese con una corsa leggermente complicata.Andiamo con ordine: il pilota a bordo dell’InstatradeTeam De Rooy (coadiuvato da Kripal e Rodewald) ha gravitato in seconda posizione nella prima parte di gara, per poi sorpassare al km 118 l’Eurol Rally Sport di Mitchel Van de Brink (con Torrallardona e van de Pol), tagliando il traguardo per primo con il tempo di 3:36:21, arginando così di 53 secondi Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FT con Fiuza, Van Grol), abile a balzare nel frattempo in seconda posizione beffando così van de Brink, poi terzo a 2:07. Più difficoltosa la prova di Martin(MM Technology, con Tomasek e Svanda), trionfatore della marathon di 48 ore, relegato a ridosso del podio, con un gap di 5:20.