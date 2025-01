Puntomagazine.it - “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi in Corsa per l’Oscar: Un successo internazionale che conquista Hollywood

Il film dientra nellapercome Miglior Film, dopo un trionfo di premi e unsenza precedentiLa campagna americana di C’è, il film di, ha portato i suoi frutti: tra i 207 lungometraggi ammessi allapernella categoria Miglior Film dell’Anno, compare anche il titoloThere is Still Tomorrow. Questo traguardo segna un altro capitolo importante per il film italiano, che continua are pubblico e critica, guadagnandosi un posto nell’élite della cinematografia globale.Il film che hato il pubblico e la criticaC’èha rappresentato un vero e proprio fenomeno cinematografico, sia in Italia che all’estero. Il lungometraggio, che segna l’esordio alla regia di, è stato unal botteghino con oltre 36,8 milioni di euro d’incasso in Italia e ben 5,4 milioni di spettatori.