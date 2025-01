Lopinionista.it - Bon Jovi, arriva la ristampa con inediti di “Slippery When Wet”

LOS ANGELES – I Bon, band inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, ripubblicheranno il 28 febbraio su Vinile Picture Limited Edition l’album certificato Diamante che rappresenta la loro svolta artistica: “Wet”. La riedizione sarà disponibile anche, su Doppio CD e DSP, con bonus track. La Deluxe Edition include una versione acustica di “Wanted Dead Or Alive”, 4 registrazioni live dello storicoWet Tour del 1987, mixdi “Livin’ On A Prayer (Thank You Goodnight Remix)”, anticipato dalla recente serie-documentario, e “Raise Your Hands (Extended Obie O’Brien Mix)”.Pubblicato la prima volta il 18 agosto 1986,Wet investì il pubblico come un’onda gigantesca. Il disco debuttò al primo posto nella Billboard 200 e vi rimase per otto settimane, diventando “l’album più venduto del 1987”, nonché il disco più venduto della band (12 volte Disco di Platino).