Lettera43.it - Uomo accoltella la moglie in un parcheggio di Seriate: salvata dai clienti di un supermarket

Leggi su Lettera43.it

Tentato femminicidio neldel supermercato Lidl di, in provincia di Bergamo, dove una donna di 39 anni è statata dal marito: l’, un autotrasportatore romeno di 48 anni già denunciato per maltrattamenti, è stato fermato daidel market, prima dell’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato.La donna si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di BergamoProvvidenziale, come hanno raccontato alcuni testimoni, l’intervento di un cliente che si è pure ferito a un orecchio per fermare l’aggressore e portare all’interno della donna. Anche a seguito della remissione di querela da parte della, connazionale di 39 anni, l’aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il primo ottobre 2024.