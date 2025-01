Notizie dal mondo ASviS, quella “transizione infinita” che caratterizza l’occupazione femminile italiana

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Antonella Zisa della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 3 gennaio 2025. In Italia le donne rappresentano il 64% delle persone inattive nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni. Quelle che lavorano hanno un percorso discontinuo e frammentario, dovuto alle attività di cura familiare, tradizionalmente affidate a loro, e basse retribuzioni. Ciò si traduce in un divario pensionistico di genere. Secondo l’ultimo dato disponibile, nel 2022 le pensioni delle donne italiane erano circa il 30% inferiori a quelle degli uomini, rispetto a una media europea del 26%.Questi dati sono riportati dall’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, nel “Gender policy report 2024” pubblicato il 16 dicembre, quest’anno dedicato al tema della “”, riferita alla persistente incompiutezza rispetto agli obiettivi di miglioramento collettivo.