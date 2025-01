Lanazione.it - Morto in casa a 31 anni, fatale un infarto sul divano di casa

Lucca, 6 gennaio 2025 – Una tragedia che fa riflettere su quanto sia impalpabile il filo che ci lega alla vita e che si può spezzare all’improvviso. Una comunità intera piange la scomparsa di Lorenzo Pecchia, appena 31enne, deceduto a quanto sembra per unarresto cardiaco che lo ha colpito mentre si trovava a, in via del Marginone a Tassignano. Una domenica quasi all’epilogo delle festività natalizie squarciata da questa orribile notizia. Il giovane si era alzato da poco quando, intorno alle 9 di ieri mattina, i familiari lo hanno trovato esanime sul. Compresa immediatamente la gravità della situazione è partita la chiamata al 118 che ha coordinato i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’auto medica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia di Lucca e i carabinieri. Tra l’altro, era stato allertato anche Pegaso, ma la missione del velivolo di soccorso regionale è stata annullata, perché purtroppo è arrivata la triste comunicazione del decesso del trentunenne.