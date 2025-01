Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game Stagione 2: I Giochi Più Difficili da Girare Secondo Gli Attori

La secondadiha portato ia un nuovo livello, con prove ancora più impegnative e letali per i partecipanti. GliLee Jung-jae e Lee Seo-hwan, interpreti di Seong Gi-hun e Park Jung-bae, hanno condiviso le loro esperienze durante le riprese, rivelando qualisono stati i piùda affrontare, sia fisicamente che emotivamente.Round and Round: Una Sfida Tecnica e Mortaleclass="wp-block-heading">Lee Seo-hwan ha evidenziato le difficoltà incontrate durante il gioco Round and Round, in cui i partecipanti devono trovare rapidamente un gruppo al momento giusto mentre una ruota girevole accelera costantemente. Le luci lampeggianti e la velocità crescente hanno reso il gioco un incubo per gli. Seo-hwan ha sottolineato che il suo problema di vista e l’intensità delle luci hanno reso particolarmente arduo rimanere concentrato e trovare il proprio posto.