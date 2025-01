Lanazione.it - Legnaia, cinquina fatata. Barberino Tavarnelle show

Partita straordinaria sul campo sportivo di via Dosio a Firenze. L’Audacebatte 5-4 la Castelnuovese al termine di un duello pirotecnico fra due squadre che hanno giocato a viso aperto offrendo tantissime emozioni. La gara ha visto andare in vantaggio la Castelnuovese al 19’ con Di Mella a seguito di calcio d’angolo, ma c’è il pareggio immediato con Solvi. Dopo soli due minuti ospiti di nuovo in vantaggio con Zamboni e tris su rigore trasformato da Mugnai. Palla al centro e ilsegna il 3-2 con Silvestri e galvanizzati da ciò pareggiano al 40’ con Solvi che fa doppietta con una conclusione da dentro l’area. Nella ripresa al 49’ i gialloblù locali ribaltano il risultato da 1-3 a 4-3 con Enea su calcio di rigore che lui stesso si era procurato. Al 62’ ecco di nuovo la parità con la Castelnuovese a segno su punizione molto bella di Zamboni.