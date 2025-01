Ilnapolista.it - Kvaratskhelia sta vivendo il momento più difficile da quando è a Napoli (Gazzetta)

stailpiùdaè a)Ilcomplicato di, ne scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.È quello che sta succedendo oggi a Khvicha, l’eroe del terzo scudetto. Dopo due stagioni da titolare inamovibile, Kvara stailpiùdaè ae non soltanto per l’esplosione di Neres. Il georgiano recentemente è stato frenato dagli infortuni, ma è il rendimento di tutta la stagione a essere lontano da quello che lo aveva consacrato nell’elite del grande calcio appena due anni fa. Kvara non è più una sorpresa, gli avversari sembrano avergli preso le misure e lui fatica a trovare una contromossa per tornare a liberare il suo talento. Imprigionato, dalle marcature ruvide e forse anche dai pensieri di un futuro incerto.