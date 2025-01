Quotidiano.net - Il primo femminicidio del 2025. Spara alla moglie sul divano di casa. Poi si uccide con la stessa pistola

PERUGIASi consuma a Gaifana, frazione di Gualdo Tadino in provincia di Perugia, il, doloroso e sconcertantedell’anno. Un tragico copione che si ripete uguale a se stesso: nel 2024 sono state oltre 100 le donne uccise. La vittima è Eliza Stefania Feru, 29 anni, cittadina italiana d’origine romena, operatrice dell’istituto di riabilitazione per ragazzi con disabilità multiple, il Serafico di Assisi, uccisa con un colpo didal marito Daniele Bordicchia, 38 anni, guardia giurata di una ditta di vigilanza, che poi si è tolto la vita con laarma d’ordinanza, una Glock 17 calibro 9. Due colpi, unoe uno a se stesso, per una tragedia immane che squarcia l’ovattata frazione del Perugino in una fredda mattina d’inverno. I carabinieri riferiscono di "probabile movente" da ricercare nei "dissidi coniugali".