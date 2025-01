Lanazione.it - Idea Vieira. La Samp su Beruatto

Movimenti sull’asse Pisa-Genova tra le due società, per animare il calciomercato di gennaio. La necessità di acquistare, ma anche di cedere, da parte delladoria, potrebbe favorire i nerazzurri per cercare l’assalto a un centrocampista già cercato nel corso dell’estate. Si tratta di Ronaldo, classe ‘98, poco impiegato dai blucerchiati, che non ne escludono la cessione e possibile sostituto di Piccinini o Abildgaard data la partenza di Jevsenak. Lainvece si è detta interessata a Pietro. La società nerazzurra però non sarebbe orientata a cedere il calciatore, ma il diesse dei doriani Pietro Accardi non ha un grande portafogli a disposizione da offrire, puntando a una soluzione in prestito. Il Pisa intanto fa davvero sul serio per Pontus Almqvist. L’esterno offensivo, capace di fare anche il trequartista e l’attaccante, era arrivato a Parma la scorsa estate e ha disputato solo 470’ distribuiti in 15 presenze, di cui solo due da titolare, con una rete all’attivo.