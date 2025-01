Universalmovies.it - Golden Globe 2025 | Emilia Perez vince 4 premi, ecco i vincitori

Questa notte laFoundation ha assegnato gli ambitiAwards.La diretta dell’edizione numero 82, la seconda gestita dallaFoundation (ha acquisito i diritti dalla Hollywood Foreign Press Association due anni fa), è andata in onda dal Beverly Hilton su CBS e in streaming su Paramount+. La cerimonia è stata presentata da Nikki Glaser.A portare a casa ilcome Miglior Film Commedia è stato il sorprendente, il cui palmares è stato poi completato dalo per il Miglior Film Internazionale (niente da fare per Vermiglio), quello per Zoe Saldana come Miglior Attrice non Protagonista ed ilo alla Miglior Canzone Originale.A The Brutalist è andato il Miglior Film Drammatico, mentre Flow è stato nominato Miglior Film d’Animazione.