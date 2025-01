Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone, che peccato a Teramo. La sconfitta a due minuti dalla fine

0 CITTA’ DI 1913 (3-5-2): Di Giorgio; Cangemi, Cipolletti, Brugarello; Esposito (60’ Cum), Pietrantonio, Messori, Loncini (60’ Chiarella), Angiulli; Tourè, D’Egidio. A disp. Torregiani, Pepe, Capitanio, Fava, D’Amore, Uilissi, Di Giacomo. All. Petrarca (Pomante squalificato).(4-4-2): Bianchini; Riggioni, Camilloni, Pandolfi L., Urso; Giunchetti, Amerighi (89’ Fraternali), Pandolfi R., Podrini (68’ Satalino); Broso (81’ Procacci), Kyeremateng. A disp. Amici, Bianchi, Procacci, Tamburini, Innocenti, Torri, Pagliari L. All. Michele Fucili. Arbitro: Pietro Marinoni di Lodi. Reti: 88’ Cipolletti (T) Note: cielo sole, temperatura mite, spettatori 800 di cui 50 da. Ilsi riscattad’andata e dell’ultima battuta d’arresto nel derby con L’Aquila e aggiunge alla sua classifica tre punti importanti in chiave playoff.