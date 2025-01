Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: San Giuliano inciampa. Urbino cade

Pisa 6 gennaio 2025 – Il campionato di Promozione riprende con una sorpresa in negativo per il Sanche non riesce a passare sul campo del Viaccia fanalino di coda e perde la possibilità di agganciare la vetta della classifica visto il pareggio interno della capolista Pietrasanta contro la Larcianese quarta. Ed è andata anche bene ai sangiulianesi che hanno trovato la rete del pareggio al sesto minuto di recupero con la seconda rete consecutiva del nuovo arrivato bomber Brega. Questo il tabellino della sfida contro il Viaccia che prima della gara aveva conquistato sinora solo una vittoria e due pareggi. Viaccia: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Hisely, Caca F., Rozzi. A disposizione Voraga, Bellucci, Baldi, Aiello, Pittala, Torcasso, Varago, Cecconi N.