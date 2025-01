Ilgiorno.it - Befana del clochard a Milano, pranzo speciale per duecento senza dimora: “Povertà in aumento, anche chi ha casa fa fatica”

, 6 gennaio 2025 – Una– e ormai tradizionale – oggi apersonefissahanno potuto godere di undi lusso all'Hotel Principe di Savoia nell’ambito dell'iniziativa Ladel, promossa dai City Angels. A servire ai tavoli come da tradizione i volti noti dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, da Attilio Fontana, agli assessori comunali Marco Granelli e Lamberto Bertolè, ai consiglieri comunali, fino ai cantanti Omar Pedrini e Mario Lavezzi. A cucinare ilè arrivato da Montecarlo lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia. Con lui altri due chef stellati: Fabrizio Cadei, executive chef dell'hotel, e Stefano Benedetti, lo chef dei btti. Parte il piano anti-freddo del Comune per aiutare idi"Itetto sono in crescita - ha osservato Mario Furlan, fondatore dei City Angels (che nel 2024 hanno compiuto 30 anni di attività) -, in particolare quelli italiani ed è crescita più accentuata ladelle persone,quelle che hanno lama fannoa sbarcare il lunario.