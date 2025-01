Andrea Grandi nuovo direttore generale del Gruppo Sacmi

Leggi su Ildenaro.it

è ildel, leader mondiale nella progettazione di soluzioni per l’impiantistica industriale nei settori della ceramica, del packaging e del beverage.subentra a Mauro Fenzi, il cui mandato si è concluso il 31 dicembre 2024. Ingegnere elettronico di 49 anni,vanta quasi 25 anni di esperienza all’interno del, dove ricopre ruoli strategici in ambiti come la meccatronica e l’automazione industriale. Dopo 18 anni nella Business Unit Pressature Speciali, guida la divisione Pu Metals e, dal 2020, è general manager della Business Unit Advanced Technologies. Negli ultimi tre anni, ha ricoperto incarichi di rilievo comeOperation and Plant e Corporate Product Supply manager, distinguendosi per la capacità di sviluppare soluzioni operative innovative e per il suo contributo al rafforzamento della leadership tecnologica del