Accadde oggi 6 gennaio | Mariano Tansini Emanuele Calaiò ed altre ricorrenze 

edricorrenzeDomenica 61935 l’Epifania portò alla Serie A quaranta gol. Nove in Bologna-Milan (6-3), quattordici ‘mescolando’ Alessandria-Roma e Torino-Sampierdarenese: al Filadelfiametteva a segno l’ultima rete, mentre Evaristo Frisoni scriveva l’incipit realizzativo con la maglia giallorossa. Compie sessant’anni Marco Branca: se è facile accostarlo all’Inter anche per le stagioni da dirigente, con la Sampdoria conquistò il tricolore e la Coppa Italia del 1988. Nel giorno del suo ventesimo compleanno, debuttava nel massimo campionato e con il Napoli Massimiliano Favo, al San Paolo contro l’Udinese. Riepiloghiamo ora statistiche di alcune giornate andate in scena il 6è inoltre il venticinquesimo anniversario dall’esordio in Serie A (con tanto di gol) die quello dal ritorno in Italia di Clarence Seedorf, subito a segno con la Beneamata.