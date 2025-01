Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

15.20PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLITRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA FROSINONE, PIU AVANTI PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA DERENTINO ED ANAGNI DIREZIONEMENTRE SUL TRATTO AUTOSTRADALE A1FIRENZE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA ORTE DIREZIONE FIRENZEIN VIA CASILINA SI STA IN CODA A PALESTRINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI FONTANA CHIUSA NEI DUE SENSI DI MARCIAPERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA SI RALLENTA AD ARTENA ALTEZZA VIA PRIMO MAGGIO DIREZIONE VELLETRISULLA STATALE APPIA RALLENTAMENTI A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONEServizio fornito da Astral