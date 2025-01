Pianetamilan.it - Serie C – Carpi-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Magrassi subito titolare

Allo stadio 'Sandro Cabassi' va in scena la sfida, valevole la 21^ giornata del girone B diC, fra. La squadra allenata da Daniele Bonera è alla ricerca di una vittoria per invertire un trend certamente negativo. Sono tre, infatti, le sconfitte consecutive per i giovani rossoneri. Quest'oggi, però, il Diavolo fa visita aldi Cristian Serpini che occupa attualmente il 13esimo posto in classifica del girone B. Le due squadre si sono già incontrate e nell'ultimo precedente il match si è concluso sul risultato di 1-1. Ecco, di seguito, ledi(4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Figoli, Contiliano, Puletto; Cortesi, Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Mazzani, Visani, Mandelli, Amayah, Casarini, Campagna, Nardi, Stanzani.