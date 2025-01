Dilei.it - Selena Gomez, prove di matrimonio con il tailleur bianco al Palm Springs Festival

Leggi su Dilei.it

ha conquistato tutti alInternational Film, indossando unche trasuda eleganza e un pizzico di audacia.L’attrice, fresca di fidanzamento con il produttore musicale Benny Blanco, ha scelto un look sofisticato e contemporaneo, che ha subito fatto parlare di “di“. Il 2025 si apre così con un’immagine dielegante e sicura, capace di coniugare il glamour hollywoodiano con un tocco personale e innovativo.Al, l’attrice era presente per celebrare il successo del film Emilia Pérez, che ha ricevuto il prestigioso Vanguard Award, ma è stato il suo outfit ad attirare immediatamente l’attenzione di fan e fotografi.Un bridal look alternativo firmato Ralph LaurenPer l’occasione,ha deciso di rompere gli schemi, dicendo “no” al classico abito da red carpet e “sì” a un completo sartorialefirmato Ralph Lauren.