Monza-Cagliari Serie A | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita della diciannovesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie,, diretta tv,.Non poteva essere più “crudele” l’esordio di Salvatore Bocchetti sulla panchina del, castigato all’ultimo respiro dal Parma una settimana fa. I brianzoli, che erano riusciti a pareggiare a cinque minuti dalla fine nonostante l’inferiorità numerica da inizio secondo tempo, al “Tardini” sono capitolati al 98?, trafitti da un gol di Valenti (2-1). Sconfitta dolorisissima per come è arrivata ma anche perché si tratta della quarta consecutiva dopo quelle con Udinese, Lecce e Juventus.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itUna striscia negativa che non consente ai biancorossi di abbandonare l’ultimo posto in classifica: il, ad un turno dal giro di boa, ha collezionato soltanto 10 punti e sono già 6 quelli che lo separano dalla quartultima.