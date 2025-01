Lanazione.it - Moglie e marito morti ad Ancona, Diego era autista soccorritore del 118. Dolore in Umbria, lasciano un bimbo di 10 anni

Perugia, 5 gennaio 2025 – Doveva fare il turno di notte e avrebbe dovuto prendere servizio ieri sera. Ma a PerugiaDuca non è mai arrivato. È morto adinsieme alla, Lucia Manfredi. Entrambi quarantenni, sono rimasti vittima di un’incredibile carambola avvenuta ieri mattina intorno alle 7.45. Luidel 118 a Perugia, lei medico di Clinica Medica all’ospedale di Torrette, diun figlio di dieci. Residenti a Fabriano, avevano un “appoggio“ anche nel quartiere Torrette. E da quella casa erano usciti pochi istanti prima che tutto si compisse. Una dinamica incredibile: un’auto finisce fuori controllo in discesa, complice anche il fondo scivoloso per la brina, urta un’altra vettura che si schianta contro una cabina del gas innescando una mega fuga di carburante e l’interruzione della fornitura di metano in due quartieri.