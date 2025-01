Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars Cavalieri della Vecchia Repubblica: Un Progetto Live-Action in Arrivo?

Lucasfilm sembra pronta a riportare in vita uno dei periodi più amati dai fan di: l’era dei. Secondo l’insider Daniel Richtman, è in fase di sviluppo unambientato circa 4.000 anni prima dell’ascesa dell’Impero Galattico, un’epoca resa celebre dal videogioco del 2003 e dalle sue intricate narrazioni.Un’Era Iconica dell’Universo diclass="wp-block-heading">L’era deiha conquistato milioni di fan grazie alla sua ricca mitologia e ai personaggi complessi, tra cui spiccano Revan e Malak. La loro caduta nel lato oscuro e le conseguenti battaglie epiche sono al centro di una storia che continua a risuonare tra gli appassionatisaga.Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, aveva già accennato nel 2019 all’interesse dello studio per questa timeline, dichiarando che “qualcosa è in sviluppo”.