Mister Movie | Norman Reedus paragona l’Azione in Ballerina a The Walking Dead

Leggi su Mistermovie.it

, celebre per il suo ruolo di Daryl Dixon in The, si prepara a entrare nell’universo di John Wick con lo spin-off. L’attore 55enne ha rivelato che il film offrirà sequenze d’azione completamente diverse rispetto al mondo caotico e brutale della serie AMC, con uno stile di combattimento più raffinato e coreografato.“Un’azione calcolata e coreografata”Intervistato da Collider,ha descritto come le scene d’azione disiano il risultato di un lavoro meticoloso. “Lo stile di combattimento è totalmente diverso,” ha dichiarato. “In The, tutto è molto grezzo e improvvisato, mentre qui ogni mossa è studiata nei dettagli per essere spettacolare e sicura.”L’attore ha sottolineato l’importanza della precisione,ndo le coreografie di combattimento a un problema matematico.