Sport.quotidiano.net - Mercato in uscita. Via Federico Fort . Il difensore passa alla Vis Modena

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per un giocatore che arriva, Elvaris Suplja, un altro lascia la Robur:non vestirà più la maglia bianconera. Ilsi è traferitoCittadella Vis(Serie D, girone D) e fa già parte dell’elenco dei convocati per la partita che la squadra di Gori giocherà oggi al Garilli di Piacenza., arrivato in estate dal Campobasso, è stato, per la Robur, poco più che una meteora: al Lotti di Poggibonsi ha subìto una lussazionesp, per la quale ha deciso di non operarsi, ed è rimasto fuori due mesi. Ha collezionato, in campionato, 6 presenze, per un totale di 144 minuti. Quella delè stata la quarta operazione inmessa a punto dal Siena, dopo il ritorno di ZichellaFulgens Foligno, ilggio di Tirelli al Livorno e il trasferimento, a titolo temporaneo, di Soumahoro al Torrita.