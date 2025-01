Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le campionesse del mondo allungano nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3017-14 Ace di Wolosz che trova il primo punto del matchSi chiude il doppio cambio di.16-14 Attacco a tutto braccio di Gabi su cui non riesce la difesa di.TIME OUT15-14 Ricezione slash per. In un amenvince tre punti e ritorna a contatto.15-13 Si ferma in rete il pallonetto di Haak.15-12 Orsova passa tra le mani del muro di Seki.15-11 Haak passa altissima sopra le mani del muro.14-11 Monster block di Rucli sul primo tempo di Chirichella. È il sesto muro della partita per.14-10 Diagonale vincente di Haak che non sbaglia da posto 4Doppio cambio percon l’ingresso di Haak e Seki.13-10 La diagonale di Orvosova passa sopra le mani del muro e va a segno.