LIVE – Cisterna-Perugia | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

apre il suonella trasferta di Latina contro. Si gioca al Palazzetto dello Sport didi Latina alle ore 18.30 nel match valido per la quindicesima giornata di. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono in testa alla classifica senza aver perso una partita. L’ultima sconfitta risale al 21 aprilenel corso della finale playoff, poi vinta 3-1, contro Monza.è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro Trento e in campionato ha chiuso l’anno passato con i ko con Piacenza e Verona., come detto in precedenza, è prima con 38 punti e ha accumulato cinque punti di margine su Trento, che ha una partita in più da giocare, e nove su Piacenza, con le stesse partite giocate.occupa il settimo posto con 15 punti alla parti di Modena, ma con una partita in meno.