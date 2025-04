Ilaria Sula e la gelosia della madre di Mark Samson | Lo distraeva non la volevo in casa Le contraddizioni negli interrogatori dei genitori

«Non volevo che mio figlio frequentasse questa ragazza». Ilaria Sula non era vista di buon occhio da Nors Mazlapan, madre di Mark Samson. «Non la volevo in giro in casa. Temevo lo distraesse troppo: mio figlio deve rimanere concentrato sullo studio». Forse, ipotizzano Corriere e Repubblica, anche qualcosa di più. Una distanza culturale tra la comunità filippina e la studentessa 22enne della Sapienza. E una questione religiosa – Nors è molto credente – che le avrebbe fatto pesare per un anno le visite di Ilaria Sula nell'appartamento del seminterrato di via Homs a Roma, dove tra il 25 e il 26 marzo Mark Samson ha confessato di averla uccisa prima di avvolgerla in un sacco nero, infilarla in un trolley e abbandonarla in un dirupo nei boschi di Capranica Prenestina a 40 chilometri da lì. L'omicidio per gelosia: «Ho visto i messaggi di un altro, ho preso il coltello della colazione». Il 23enne, studente di Architettura indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha escluso ancora una volta il possibile coinvolgimento dei genitori: «Ho fatto tutto da solo, è stato un raptus».

