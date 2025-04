Sololaroma.it - Svilar: “Rinnovo? Non capisco la fretta, voglio restare alla Roma al 100%”

Inizia un periodo destinato ad intensificarsi sempre di più per la, a cominciare dalle questioni di campo, che vedono la Juventus prossimo avversario nella serata di domani. Tanto però da fare anche dietro le quinte, come ad esempio una questione rinnovi che vedein prima linea. Il portiere belga ha parlato al Corriere dello Sport: “Nonla, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di far casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e vedi un progetto conta di più”.Parole rassicuranti dunque da parte dell’ex Benfica, che ne ha a poi aggiunte altre ancora più importanti per tutto il popolo giallorosso: “Rimarrò anche nella prossima stagione? Spero proprio di sì. Ioale lo vuole anche la mia famiglia.