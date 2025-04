Sport.quotidiano.net - Pallamano Ariosto Securfox sfida Pontinia per il posizionamento playoff

Rush finale per la. Dopo la sosta per dare spazio alla nazionale, riparte il massimo campionato di serie A1 femminile. Per capitan Soglietti e compagne oggi con inizio fissato per le 19 si prospetta la difficilein casa di, formazione in piena lotta per il miglior piazzamento in vista dei. Trasferta complicatissima, quindi, per la formazione ferrarese, ma non impossibile, considerando anche il buon momento attraversato dallacollocata nel contesto di un finale di stagione tutto sommato tranquillo per unche attualmente occupa una soddisfacente quinta posizione in classifica, con l’unico obiettivo rimasto di difendersi da un eventuale ritorno di Brixen, unica avversaria teoricamente in grado di insidiare la quinta piazza.