Lanazione.it - Lavori al cinema teatro Politeama. Via le impalcature, ecco la facciata

Viareggio, 5 gennaio 2025 – Via lee ladelrinasce a nuova vita. Era il 2019 quando, ad appena un anno dalla chiusura, che allora appariva non ancora definitiva, cadevano i primi calcinacci. Lì, tra le attività artigianali che ne abbracciano gli angoli e l’ombra dell’insegna che ne racchiudeva tutta la storia, del, della canzone e delche attraversando la città, l’ha trasformata in uno dei centri culturali più rinomati. Un’insegna, quella del, e dello stabile stesso, coperta e sigillata, come le porte del, nel giugno dello stesso anno, dae ponteggi per l’avvio deidestinati alla messa in sicurezza dellae della pensilina del complesso immobiliare e delle attività commerciali, sub concessionarie del, intorno.