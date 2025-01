Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Non molte differenze tra Fonseca e Conceicao. Un focus»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA DI, VIGILIA DI INTER-MILAN, come stai e quanto ti stimola la finale contro l’unica squadra che vi ha battuto in Serie A?Mi stimola tanto perché è una finale, un derby, e sappiamo tutti quanto sia importante. Si tratta del primo trofeo che affrontiamo, il primo obiettivo dell’anno. Come diciamo sempre, giochiamo per vincere ogni competizione. Guardo poco alle statistiche, sicuramente è importante il gol, ma ancor di più lo è una vittoria dell’Inter. In questo momento, sono contento che l’Inter stia facendo un ottimo lavoro. Speriamo di affrontare la gara nel migliore dei modi.Anche in passato ti sono capitati momenti in cui segnavi di meno.