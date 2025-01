Ilrestodelcarlino.it - La Rai inquadra ancora le canotte Vuelle. Trasferta nella tana deI team rivelazione

Dalla prova del nove che era quella contro la Fortitudo Bologna, adesso si passa al percorso di guerra, un po’ come camminare sui carboni ardenti, perché la Carpegna Prosciutto gioca fuori dalle mura amiche, a Cividale, e senza il sostegno di ottomila tifosi. Perché questa sera alle 18 la formazione di Leka – la partita viene data in diretta su RaiSport – incontra una delle formazioni-sorpresa del campionato e cioè quella Cividale che è allenata da Stefano Pillastrini, uno di quei tecnici che ha sempre lasciato buoni ricordi dove è passato. Un incontro di quelli da classificare, tra i ‘severi’ perché Cividale in questo match si gioca l’entrata nelle final four di coppa Italia di serie A2. Avvenimento di non poco conto per una cittadina da diecimila persone come Cividale. Una partita molto difficile quella che ha davanti lasia per l’organizzazione di gioco costruita in anni di lavoro da Pillastrini, sia perché all’interno dell’organico ha giocatori di assoluto spessore come l’americano Lamb che i tifosi della Vuedlle ricordano bene.