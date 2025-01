Inter-news.it - Inter-Milan, Conceicao pensa a 2 moduli: di sicuro una novità – SM

Verso, finale di Supercoppa italiana. Sergioa duedifferenti contro i cugini. Rispetto alla Juventus ci sarà sicuramente un cambio.RIFLESSIONI – Si avvicina, finale di Supercoppa Italiana. Come nel 2023, il primo trofeo dell’anno si deciderà in Arabia Saudita e soprattutto con un derby dio. Se in casa, Simone Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione, che riguarda l’attacco, per quanto concerne invece ildovrà scegliere fra duedifferenti: 4-2-3-1 oppure 4-4-2. Comunque rispetto alla formazione che è scesa in campo contro la Juventus in semifinale, ci sarà sicuramente un cambio: ossia Musah al posto dell’algerino Bennacer. Rafael Leao, come riferisce anche Sport Mediaset, dovrebbe accomodarsi in panchina.