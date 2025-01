Top-games.it - I COSPLAY migliori di Makima da CHAINSAW MAN

Leggi su Top-games.it

di, la tenebrosa direttrice della Pubblica Sicurezza nell’ultimissimo manga di Tatsuki Fujimoto.è colei che salva il protagonista, Denji, dopo che viene attaccato ed ucciso da un diavolo zombie. Durante l’attacco, Denji si fonde con il suo diavoletto da compagnia Pochita, un piccolo cane-motosega, ottenendo così il potere di trasformarsi in un uomo-diavolo-motosega.è un personaggio calmo, attento e calcolatore, che possiede strani poteri in grado di eliminare nemici perfino a distanza di regioni e città. La sua personalità è molto eccentrica, e quindi non è facile ottenere unperfetto. Vediamo adesso cinqueers che sono riuscite a trasformarsi esattamente in.Quinta posizione tra idiper TwoyunTwoyun ci regala undavvero ben fatto, riuscendo a replicare in tutto e per tutto sia lo sguardo cupo che l’espressione seria e tenebrosa del personaggio.