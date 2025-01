Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Conceicao: “Niente paura. E’ una finale va vinta”

Leggi su Pianetamilan.it

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' alla vigilia divalido per ladella Supercoppa Italiana 2025 in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico portoghese del. "Ilè un grandissimo club è abituato a queste partite. Questo momento e questasono importanti per i ragazzi. Nel secondo tempo contro la Juventus abbiamo giocato con personalità, è molto importante". Sull'approccio nel: "Dev'essere intelligente. Non dobbiamo dimenticare di avere un giorno di riposo in meno di loro. Hanno vinto molto. Dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Qualche giocatore non è al massimo lo sappiamo. E' la realtà, dobbiamo guardarla con umiltà e sapere cosa fare a livello tattico.