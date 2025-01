Inter-news.it - Correa in panchina in Inter-Milan? Il problema in allenamento – Sky

Joaquinsarebbe potuto essere titolare nella finale di Supercoppa Italiana tra, ma non lo sarà. Oggi ha avuto un, ecco quale secondo Sky Sport.– Joaquinfino a questa mattina sembrava in ballottaggio con Mehdi Taremi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.sarebbe potuta tornare indietro di tre anni con la coppia Toro-Tucu davanti, che in Coppa Italia fece impazzire i rossoneri dell’allora allenatore Stefano Pioli. Non ci sarà però un bis, perchéha avuto unoggi nell’ultimoprima della partita. Nella finale di Supercoppa Italiana il numero 11 sarà protagonista, ma dalle retrovie., ancora unfisico.STOP –non salterà affatto la partita, sarà disponibile e potrà entrare durante il match.