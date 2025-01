Bergamo il killer di Mamadi Tunkara ha confessato | L’ho ucciso per gelosia

Leggi su Dayitalianews.com

E’ stata trovata l’arma del delitto, un coltello da cucina.E’ finita al confine con la Svizzera la breve fuga deldi, (nella foto) 36enne di origini gambiano addetto alla sicurezza di un punto vendita Carrefour nel centro divenerdì scorso a coltellate. Avrebbel’omicidio Djiram Sadate, 28enne del Togo che è stato sentito in Questura a, indicando nel movente sentimentale la furia assassina: il giovane sospettava cheavesse una relazione con la sua ex compagna.La ricostruzione dell’omicidio Il 28enne ha raccontato di aver voluto incontrareper chiedergli chiarimenti sulla presunta relazione tra quest’ultimo e la sua ex; tra i due sarebbe nata una lite al culmine della quale Sadate ha estratto un coltello, ferendo a morte l’addetto alla sicurezza.