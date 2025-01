Ilrestodelcarlino.it - Anno nuovo, Spal nuova al Mazza?. Arriva il Perugia, vietato sbagliare

Dopo due settimane abbondanti di sosta, lariattacca la spina con il. All’ora di pranzo, in uno stadioche deve necessariamente tornare un fattore dopo essere stato già violato quattro volte dall’inizio della stagione. I biancazzurri ripartono dal pareggio incoraggiante ottenuto ad Ascoli prima della pausa, ma anche da una zona playout che non può non preoccupare. Mister Dossena però è convinto che la sua squadra valga molto di più, e che partendo da una vittoria col Grifo si possano gettare le basi per una brillante seconda fase di stagione. Dipenderà anche dal rientro degli infortunati e dal mercato, con Haoudi che oggi potrebbe debuttare nella ripresa. Dall’infermeria invece per il momento sono usciti soltanto Awua e Bidaoui, entrambi abili e arruolati ma difficilmente impiegabili dal primo minuto.