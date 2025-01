Iltempo.it - William sotto choc, il figliastro della tata morto nella strage

È ildel principeuna delle vittimedi Capodanno a New Orleans. Si chiamava Edward Pettifer, aveva 31 anni e viveva a Londra. È stato ucciso nell'attentato terroristico messo in atto da Shamsud Din Jabbar, 42enne texano, ex soldato riciclatosi immobiliarista, che alke 3.15 del mattino ha lanciato a tutta velocità pickup Ford sulla folla che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Quattordici persone sono rimaste uccise e una trentina ferite. "Catherine e io siamo rimasti scioccati e rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer", scrive l'erede al trono d'Inghilterra su Instagram. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia Pettifer e a tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco".