Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 4 GENNAIO ORE 11.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIA.PASSIAMO AL RACCORDOIN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONENORDCODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DE LA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIASTESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA CON CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINAINOLTRE, RIMOSSO L’INCIDENTE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.LA CIRCONE È TORNATA REGOLAREINFINE,SULLA A1 FIRENZE, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.