Thuram, visite mediche dopo l'infortunio! La situazione prima di Inter-Milan

, uscito anzitempo durante la semifinale di Supercoppa Italiana trae Atalanta, ha svolto nel pomeriggio a Riyadh gli accertamenti medici per valutare l’entità del problema fisico accusato.L’ESITO DEGLI ESAMI – “Marcussi è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La suasarà valutata nella giornata di domani“. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale dell’. La società ha deciso di monitorare lacon attenzione, rinviando a domani una nuova valutazione delle condizioni dell’attaccante francese. Le sensazioni del giocatore e i riscontri durante il lavoro atletico saranno fondamentali per decidere sepotrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la finalein programma lunedì 6 gennaio alle 20.