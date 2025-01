Piperspettacoloitaliano.it - The Bad Guy 2 su Rai 2, quando va in onda la seconda stagione in chiaro in tv

The Bad Guy 2 su Rai 2, la secarriva già in tvUn’esclusiva imperdibile per tutti i telespettatori che non sono abbonati a Prime Video. La serie tv The Bad Guy allarga i suoi confini e uscirà in prima visione assoluta su Rai 2. Tornano Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi con l’attesissima sec. Completano il cast Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Selene Caramazza e le new entry Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Mava inThe Bad Guy 2 su Rai 2 ? Ecco la programmazione e l’orario in tv.The Bad Guy 2va insu Rai 2: orario in tvSi rinnova il rapporto tra la fiction di Prime Video e la Rai. The Bad Guy 2 su Rai 2 va inda mercoledì 8 gennaio 2025. La collocazione sarà sempre in secserata: 1 episodio a settimana alle ore 22.