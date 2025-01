Sport.quotidiano.net - Rigucci: "Priore out? Punterò sul falso 9"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È un piacere allenare questi ragazzi che mi hanno ben impressionato fin dal primo contatto. In questi giorni, preparando la partita con la Flaminia, abbiamo lavorato anche sul piano fisico ma senza forzare più di tanto perché il tempo tra una festa e l’altra era poco. Stiamo cercando di rimetterci in sesto, superando qualche piccolo acciacco e con un solo obiettivo: la salvezza". Atos, a margine dell’allenamento all’Academy Center, ha tracciato la via maestra che il Montevarchi dovrà seguire nel girone di ritorno: "Per restare in categoria – continua l’allenatore rossoblù – bisogna avere fame di successo. Abbiamo 22 punti e ne mancano quasi altrettanti, 20 o 21, per tagliare un traguardo che è al centro dei nostri pensieri. Se poi saremo bravi a puntare a qualcosa di diverso, tanto meglio, ma in un campionato così equilibrato occorrerà lottare fino all’ultimo".