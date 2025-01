Ilgiorno.it - Organici all’osso. Magistrati e cancellieri sono ai minimi termini

I problemi della giustizia monzese nonsoltanto strutturali. Al Tribunale di Monza manca il 15% deitogati, il 22% di quelli onorari (si sale addirittura al 75% per i Giudici di pace) e il 34% di personale amministrativo. "Non vi è dubbio che le enormi scoperture che si registrano nel personale amministrativo aggravano in modo rilevante le possibilità di smaltimento soprattutto nell’intero settore penale, in cui la presenza del cancelliere o dell’assistente in udienza è necessaria: per iesperti e per gli assistenti giudiziari si registra una scopertura rispettivamente del 50% e del 68% a fine giugno scorso, che rende estremamente difficoltosa la celebrazione delle udienze, possibile solo grazie all’apporto del personale dell’Ufficio per il Processo istituito con i fondi del Pnrr", denuncia la presidente del Tribunale di Monza, Maria Gabriella Mariconda (nella foto).