Spazionapoli.it - Napoli, per la difesa c’è un’alternativa a Danilo: arriva dalla Premier League

CalciomercatoUltimissime – Possibile colpo income alternativa a: Manna guarda inper rinforzare la squadraPer il calciomercatoultimissimeno in queste prime ore della mattina. La campagna acquisti invernale è ufficialmente iniziata due giorni fa e i club hanno iniziato a muoversi per provare a chiudere i giusti colpi utili a rinforzarsi. Anche gli azzurri sono in trattativa per diversi affari, su tutti quello che potrebbe portare acome innesto in.Riuscire a chiudere l’operazione per il brasiliano, però, è estremamente complicato. La Juventus lo ha escluso dal progetto, ma non lo vuole liberare così facilmente, soprattutto non verso una rivale come il. Il giocatore ha chiesto la rescissione, così da poter continuare a giocare in questa stagione, scegliendo una piazza che vuole competere per la vittoria del campionato.